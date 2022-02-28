Брюссель, 28 февраля 2022, 01:47 — REGNUM Возможность введения санкций в отношении российских СМИ, российских компаний и богатейших лиц России рассматривает Евросоюз. Об этом 27 февраля сообщает агентство Bloomberg.
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Уточняется, что подсанкционные ограничения могут попасть основатель и крупнейший акционер холдинга USM Алишер Усманов, основной акционер и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман, председатель совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен.
Поясняется, что внесение российских бизнесменов в санкционный список окажет значительное экономическое воздействие на Россию.
Как пояснил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, так называемый «чёрный список» будет опубликован 28 февраля.
Ранее ИА REGNUM сообщало о введении Евросоюзом санкций в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
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