28 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Специальная военная операция России на Украине продолжается, однако уже сейчас необходимо представлять, каким будет государственное устройство Украины после её окончания.

Владимир Васильев, , 05:38 — REGNUM Президент России в 6 часов 24 февраля 2022 года выступил с обращением, в котором сформулировал задачи специальной военной операции на Украине: «Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В связи с этим в соответствии со статьёй 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой мною принято решение о проведении специальной военной операции.

Её цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

Попробуем с позиций здравого смысла разобраться, какие практические задачи должны быть решены в ходе специальной военной операции на территории Украины и каковы же их пределы. Пойдём по порядку.

Обращение ДНР и ЛНР к России с просьбой о помощи означает, что мы как минимум должны помочь республикам выйти на границы Донецкой и Луганской областей и там закрепиться. Однако исключит ли остановка на данных рубежах возникновение военной угрозы для республик в будущем? Очевидно, что нет.

Пылающий Дом профсоюзов. 19 февраля 2014 года Amakuha

Данную задачу может решить только демилитаризация и денацификация всей территории Украины. В случае остановки российской специальной военной операции на Украине на неких рубежах и отказе от продвижения до её государственных границ русскоязычное население на оставшейся под контролем Киевского режима части украинской территории будет обречено на геноцид.

Полной ликвидации в качестве институтов подлежат украинские силовые ведомства и в первую очередь Вооружённые Силы Украины, Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел и Государственная пограничная служба. Следует отметить, что частью этих силовых структур являются так называемые добровольческие батальоны — наиболее мотивированные подразделения, личный состав которых исповедует крайние националистические и фашистские взгляды. Данный аппарат подавления является опорой нынешних украинских властей.

Обгоревший Дом профсоюзов, Куликово поле, 10 мая 2014 года HOBOPOCC

Многочисленные преступления против мирных жителей Украины, в том числе и граждан Российской Федерации, должны быть расследованы, а виновные — преданы суду. При этом следует также расследовать преступления в ходе Майдана 2014 года (антиконституционного переворота на Украине).

Не лишним будет обратить внимание и на более ранний период, который предшествовал украинскому Майдану 2004 года. По информации из некоторых источников, на Украине до так называемой оранжевой революции было физически уничтожено около четырёх тысяч человек, имеющих пророссийские взгляды. Люди погибали в автомобильных катастрофах, выпадали из окон, умирали от сердечных приступов, погибали при ограблении и т. п. Совершенно очевидно, что тут не обошлось без участия спецслужб западных стран.

Специальная военная операция России на Украине продолжается, однако уже сейчас необходимо представлять, каким будет государственное устройство Украины после её окончания. Уточню, речь идёт о территории нынешней Украины за исключением ДНР и ЛНР. Оставить эту территорию без плотного контроля и полной привязки к России будет стратегической ошибкой. Данный подход практически гарантирует повторение нынешней ситуации через 5−10 лет.

Антимайданные плакаты в Харькове Vizu

Новая Украина должна стать протекторатом России, ибо любой вариант её самостоятельного развития опять приведёт к так называемому «украинству», подъёму национализма и фашизма. В Конституции (Основном законе) Новой Украины должны быть навечно закреплены следующие положения: два государственных языка (русский и украинский), отказ от собственных вооружённых сил (безопасность Новой Украины будут обеспечивать ВС РФ), бессрочное российское военное присутствие, согласование с Россией внутренней, внешней, экономической и социальной политики, национальная валюта — российский рубль и т. п.

Всё остальное законодательство Новой Украины должно быть скопировано с российского. Это упростит вопросы управления, а также полной интеграции (воссоединения) с Россией, если граждане Новой Украины примут такое решение на референдуме. Гражданам Новой Украины также должно быть предоставлено преимущественное право получать гражданство Российской Федерации.

Таким образом, только в тесном союзе с Россией возможно стабильное и поступательное развитие Украины. И именно такой вариант развития отношений между нашими странами является наиболее оптимальным и для России.