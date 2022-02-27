Ярославль, 28 февраля, 2022, 01:07 — ИА Регнум. 24-летний российский нападающий Артур Каюмов, выступающий за ярославский хоккейный клуб «Локомотив», высказался о своем желании выступать в Национальной Хоккейной Лиге (НХЛ).

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Михаил Воробьев и игрок команды «Локомотив» Артур Каюмов

«Как и у любого игрока есть мечта попробовать себя там когда-нибудь. И у меня она есть тоже. Будем думать, как сложится», — цитирует Каюмова пресс-служба лиги.

В текущем сезоне Континентальной Хоккейной Лиги 2021/22 Артур Каюмов принял участие в 42-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился десятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. В составе олимпийской сборной России по хоккею Артур Каюмов стал серебряным призером на Олимпийских играх в Пекине.

Стоит отметить, что в 2016-м году Артур Каюмов был выбран «Чикаго Блэкхокс» на драфте под общим пятидесятым номером.