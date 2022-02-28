Брюссель, , 01:01 — REGNUM Возможность введения санкций в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова обсуждается в Евросоюзе. Об этом 27 февраля сообщает агентство Bloomberg.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Уточняется, что ограничения предполагается ввести в отношении Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина.

Также будет рассмотрена возможность введения санкций в отношении ряда фигур в государственных медиа, которых ЕС в документах обвиняет в распространении ложной информации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы МИД G7 намерены усилить санкции против России.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД стран G7 договорились об усилении санкций против России