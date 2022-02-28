Барселона, Испания, , 01:00 — REGNUM 24-летний французский фланговый нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле признан авторитетным порталом WhoScored лучшим игроком матча 26-го тура Примеры «Барселона» — «Атлетик» (4:0).

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

Усман Дембеле вышел на поле на 67-й минуте, заменив Феррана Торреса. За отведенное время французский нападающий отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Точность передач французского футболиста составила 81%.

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие в шестнадцати матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.