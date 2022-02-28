Барселона, Испания, , 00:57 — REGNUM 27 февраля в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» «Барселона» в матче 26-го тура испанской Примеры 2021/22 разгромила «Атлетик» из Бильбао со сетом 4:0.

Забитыми мячами в составе «сине-гранатовых» отметились Пьер-Эмерик Обамеянг (37'), Усман Дембеле (73' Френки де Йонг), Люк Де Йонг (90' Усман Дембеле) и Мемфис Депай (90+4' Усман Дембеле).

Желтые карточки получили Серхио Бускетс (48'), Микель Баленсиага (54') и Жерар Пике (70').

Статистика матча («Барселона"/ «Атлетик»)

Удары 17/6

Удары в створ 7/3

Владение 72%/28%

Угловые 5/0

Нарушения 8/10

Составы команд:

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Пике, Араухо, Алвеш, Педри, Бускетс (Гонсалес, 87'), Гави (де Йонг, 67'), Траоре (Депай, 82'), Торрес (Дембеле, 67'), Обамеянг (Де Йонг, 86').

«Атлетик»: Симон, Альварес (Мартинес, 46'), Вивиан, Лекуэ, Баленсиага, Весга (Гарсия, 67'), Венседор, Заррага (Уильямс, 67'), Серрано, Вильялибре (Уильямс, 77'), Гарсия (Сансет, 46').

«Барселона», набрав 45 очков, вернулась на четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» с 37-ю очками остался на восьмом месте.