Рим, 28 февраля, 2022, 00:53 — ИА Регнум. 27 февраля неаполитанский футбольный клуб «Наполи» в центральном матче 27-го тура итальянской Серии А 2021/22 одержал минимальную победу над римским «Лацио» со счетом 2:1.

(сс) RonnyK «Наполи»

Забитыми мячами в составе «Наполи» отметились Лоренцо Инсинье (62' Элиф Эльмас) и Фабиан Руис (90+4' Лоренцо Инсинье). Единственный гол «орлят» на 88-й минуте встречи забил 34-летний испанский фланговый нападающий Педро.

Составы команд:

«Лацио»: Стракоша, Фелипе, Габаррон (Ачерби, 84'), Раду (Хюсай, 71'), Марушич, Лейва (Башич, 84'), Милинкович-Савич, Альберто, Андерсон (Педро, 65'), Дзакканьи, Иммобиле.

«Наполи»: Оспина, Руй, Ррахмани, Кулибали, Ди Лоренцо, Демме (Лоботка, 81'), Зелиньский (Эльмас, 57'), Руис, Политано (Уна, 81'), Инсинье (Жезус, 90'), Осимхен.

«Наполи», одержав семнадцатую победу в сезоне и набрав 57 очков, обошел «Милан» и «Интер» и поднялся на первую позицию в турнирной таблице Серии А. «Лацио» с 43-мя очками опустился на седьмую строчку.