Лион, Франция, , 00:49 — REGNUM 27 февраля в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне» французский футбольный клуб «Лион» в матче 26-го тура Лиги 1 2021/22 уступил «Лиллю» со счетом 0:1.

Единственный мяч на 35-й минуте встречи забил 22-летний шведский защитник Габриэль Гудмундссон — 0:1. Желтые карточки получили Мусса Дембеле (19'), Максенс Какере (43'), Джонатан Дэвид (81'), Шека (83') и Уссем Ауар (90+2').

На матче работала бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты главного судьи — Сириль Грингор и Николя Дано.

Статистика матча («Лион"/ «Лилль»)

Удары 20/6

Удары в створ 8/2

Владение 63%/37%

Нарушения 13/15

Угловые 7/3

Составы команд:

«Лион»: Лопеш, Эмерсон, Люкиба, Дюбуа (Густо, 63'), Мендес, Токо-Экамби, Пакета, Фавр (Баркола, 86'), Какере (Ауар, 64'), Ндомбеле, Дембеле (Кадевере, 63').

«Лилль»: Жардим, Челик, Джало, Ботман, Фонте, Гудмундссон (Веа, 74'), Бамба, Шека, Саншеш, Дэвид (Брадарич, 90'), Бен Арфа (Онана, 62').

«Лилль», одержав десятую победу в сезоне и набрав 39 очков, обошел «Монпелье», «Лион» и «Монако» и поднялся на восьмое место. «Лион» с 38-ю очами опустился на десятую позицию.