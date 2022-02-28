Вашингтон, , 00:39 — REGNUM 36-летний российский хоккеист и капитан «Вашинтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел 1249-й матч в Национальной Хоккейной Лиге, став тем самым третьим россиянином с наибольшим количеством проведенных встреч в рамках регулярного чемпионата.

Александр Овечкин Michael Miller

«Для 36-летнего капитана эта встреча стала 1249 матчем в НХЛ. По количеству матчей в национальной лиге Овечкин обошел Сергея Федорова и вышел на третье место по количеству матчей в НХЛ среди россиян», — сообщается на официальном сайте НХЛ.

После 54-х туров регулярного сезона Национальной Хоккейной Лиги 2021/22 «Вашингтон Кэпиталз», одержав 28 побед и набрав 65 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице восточной конференции.