Санкт-Петербург, 28 февраля 2022, 00:47 — REGNUM Здание офиса петербургского бизнесмена Евгения Пригожина на Васильевском острове украсил флаг объединенного Донбасса. Знамя Новороссии висит рядом с российским флагом. Ранее в сети появился флешмоб «Мне не стыдно»: его цель — поддержать вооруженные силы России, которые проводят операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Он был запущен в ответ на акцию «нет войне».
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»
К новому флешмобу активно подключаются телеведущие, актеры и журналисты. Набирает обороты акция #своихнебросаем. Граждане страны также стали клеить на машины буквы Z в знак поддержки русских солдат.
Евгений Пригожин, вывесив флаг на здании своего офиса, фактически дал старт акции по поддержке российских военных, которые сейчас защищают Луганскую и Донецкую народные республики.
Накануне РИА «ФАН» опубликовал статью Евгения Пригожина о происходящем в настоящее время на Украине. В ней бизнесмен назвал операцию по денацификации страны «микрохирургической» — она проводится точечными ударами по очагам напряжения местных нацистов, и эти удары не заденут мирных жителей.