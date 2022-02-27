Санкт-Петербург, 28 февраля, 2022, 00:47 — ИА Регнум. Здание офисапетербургского бизнесмена Евгения Пригожина на Васильевском острове украсил флаг объединенного Донбасса. Знамя Новороссии висит рядом с российским флагом. Ранее в сети появился флешмоб «Мне не стыдно»: его цель — поддержать вооруженные силы России, которые проводят операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Он был запущен в ответ на акцию «нет войне».

Флаг Новороссии

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

К новому флешмобу активно подключаются телеведущие, актеры и журналисты. Набирает обороты акция #своихнебросаем. Граждане страны также сталиклеить на машины буквы Z в знак поддержки русских солдат.

Евгений Пригожин, вывесив флаг на здании своего офиса, фактически дал старт акции по поддержке российских военных, которые сейчас защищают Луганскую и Донецкую Народные Республики.