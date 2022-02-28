Нью-Йорк, США, , 00:27 — REGNUM Никаких попыток урегулировать ситуацию на Украине в Совете Безопасности ООН страны Запада не предпринимали. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как отметил Небензя, не было сделано даже намёка на попытку найти конструктивное решение в Совбезе. Заявления о непропорциональном применении силы Россией Небензя назвал «враньём».

Также Небензя отметил, что бесконтрольная раздача властью Киева оружия всем желающим, в том числе преступникам, специально освобождённым из тюрем, является угрозой для всех жителей страны. Постпред России при ООН отметил, что оружие уже находится в руках мародёров и грабителей.

Постпред России при ООН пояснил, что кризис на Украине начался не с момента начала российской спецоперации, а когда Запад проигнорировал преступления неонацистов в Донбассе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Совбез ООН проголосовал за проведение спецсессии Генассамблеи ООН по Украине.

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