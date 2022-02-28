28 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Игорь Свирин, , 10:45 — REGNUM Гражданам России невдомек, почему московский мэр Сергей Собянин молчит о событиях на Украине, а против операции по денацификации активно выступают представители организаций, подведомственных городскому департаменту культуры. На самом деле ничего удивительного в этом нет, городская администрация давно мыслит в рамках проекта «pax urbanica» наднациональными категориями, а волею случая родившиеся в России «граждане мира» требуют от президента Владимира Путина безоговорочной капитуляции перед ультраглобалистами.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

О кризисе Западной цивилизации, на периферию которой допустили Россию в 1991 году, сказано достаточно, отметим лишь два разнонаправленных процесса, происходившие в нашей стране все постсоветские годы. Пока Россия как государство деградировала (деиндустриализировалась, сбрасывала социальные обязательства и отказывалась от бремени ведущей научной державы), отдельные сектора экономики и регионы активно развивались. Вынесем за скобки «за чей счет банкет», тут важно, что на определенном этапе местные бюрократы осознали свою экономическую мощь, а в след за этим возжелали положенной доли власти.

О создании агломераций говорят не одно десятилетие, а Москва, пожалуй, — тот регион, в котором наиболее полно удалось реализовать этот проект. В этом отношении наиболее примечательным представляется 2017 год. Именно тогда новый для нашей страны политический субъект заявил о себе.

В ходе прошедших на московских площадках международных мероприятий, которые ну никак не сводятся лишь к проблемам развития городов, было заявлено, что 2/3 населения земли живут в агломерациях, здесь же создается львиная доля прибавочного продукта, кроме того, мегаполисы являются центрами инноваций, поэтому XXI век будет веком агломераций. Уже сейчас агломерации активно устанавливают прямые дипломатические связи и далее все меньше будут нуждаться в государстве. Наряду с прочими высказываниями, по сути, был заявлен курс на разрыв с национальным государством, поскольку, кроме территории, гигаполисы и государство более ничего не связывает — людские ресурсы выбраны, а контроль над прочими перехвачен или почти перехвачен.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Примечателен и состав участников урбанистических форумов. Ведь это те, кто является административно-политической и экономической властью агломераций и является этим новым геополитическим субъектом. В его ядро входят чиновники, в первую очередь региональные, и представители не производящих секторов экономики: девелоперы, финансисты, из сферы услуг и креативных индустрий. Подобный альянс не случаен: девелоперы строят человейники, в которые стягиваются «лишние люди», иначе говоря, создают человеческий капитал. Этот класс социально неустроенных людей и становится неисчерпаемым источников для создателей всяческих «новых экономик».

Оставим за скобками, что базисом зарубежных агломераций является реальная экономика, а в креативные индустрии вовлекаются невостребованные в реальном секторе люди. Структура российской экономики такова, что для создания построенной на не ресурсной экономике агломерации нужно было лишь «приватизировать» территорию и наличествующие административные функции. Сути возникших противоречий это не меняет.

Появились международные субъекты, для которых национальное государство становится препятствием на пути дальнейшего развития. С этой точки зрения, господину Собянину, который, по его словам, возглавляет входящий в топ-10 мировых агломераций мегаполис, а следовательно, и мыслит категориями «городов-государств», должен быть глубоко чужд конфликт России и бандеровской хунты на Украине. Более того, он может быть крайне выгоден, ведь в случае неудачи президента Владимира Путина появляется неиллюзорная возможность без личных усилий избавиться от докучливой опеки государства.

Плакат с изображением Степана Бандеры. Киев (сс) Mitte27

Представляется, что иногда молчание красноречивее всяких слов. В то же время и совсем не говорить невозможно, поскольку адресаты «прямых дипломатических сношений» могут такую скромность не понять. Тут и приходятся как нельзя кстати находящиеся на городском иждивении все эти деятели и работники культуры. Ну что с них взять — люди творческие, а значит, подверженные всяческой экзальтации. Только вот через этих проводников постчеловеческих ценностей ультраглобалисты диктуют президенту Путину, чтобы он не смел защищать национальные интересы.