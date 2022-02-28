Барселона, Испания, , 00:12 — REGNUM 27 февраля в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» каталонская «Барселона» в матче 26-го тура испанской Примеры 2021/22 принимает «Атлетик» из Бильбао. Игроки обеих команд вышли на поле стадиона с баннером «Stop war». Фотография была опубликована в официальном Twitter-аккаунте клуба из Бильбао.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Гильермо Куадрой. Ассистенты главного судьи — Роберто Алонсо и Хуан Мануэль Лопес Амайа.

На данный момент «Барселона» с одиннадцатью победами и 42-мя набранными очками занимает шестую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик», набрав 37 очков, располагается двумя строчками ниже.