Санкт-Петербург, , 00:00 — REGNUM Завтра, 28 февраля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» футбольный клуб «Зенит» в матче девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет казанский «Рубин».

Логотип «Зенита»

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Ассистенты главного судьи — Валентин Мурашов и Михаил Иванов.

В последний раз «Зенит» и «Рубин» играли между собой 20 сентября 2021 года. Тот матч завершился уверенной победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе команды из Санкт-Петербурга отметились Артем Дзюба (24' Клаудиньо, 43' Далер Кузяев) и Клаудиньо (29' Малком).

Ранее сообщалось, что «Зенту» в матче с «Рубином» не сможет помочь 32-летний украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий.