Рим, , 23:46 — REGNUM 27 февраля в Специи на стадионе «Альберто Пикко» футбольный клуб «Специя» в матче 27-го тура итальянской Серии А 2021/22 потерпел поражение от римской «Ромы» со счетом 0:1.

Тэмми Абрахам @cfcunofficial

Единственный мяч на 90+9-й минуте встречи забил 24-летний таранный форвард сборной Англии Тэмми Абрахам ударом с одиннадцатиметровой отметки — 0:1. Красную карточку на 45-й минуте получил защитник «Специи» Кельвен Амьен-Аду.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. Ассистенты главного судьи — Лука Мондин и Марко Скатраджи.

На данный момент «Рома», одержав тринадцать побед и набрав 44 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Специя» с 26-ю очками располагается на шестнадцатой строчке.