Санкт-Петербург, , 23:39 — REGNUM Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток активисту незарегистрированного движения «Весна» Богдану Литвину — за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения массовой уличной акции. Вместе с ним к административной ответственности привлечены несколько сотен участников незаконных акций в центре Петербурга. Об этом 27 февраля сообщили в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Северной столицы.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

Как установлено, 25 февраля Литвин опубликовал в соцсети «ВКонтакте» текст с призывами к участию в несогласованных публичных мероприятиях общественно-политического характера. После этого с 17:00 до 22:00 на Невском проспекте, у дома 35, состоялись несогласованные публичные мероприятия в форме митинга. Ранее, в апреле 2021 года, Литвин уже был привлечен к административной ответственности за организацию несанкционированного митинга.

По данным ОПС, в различные районные суды Петербурга за последние трое суток поступило несколько сотен материалов в отношении лиц, задержанных во время участия в незаконных уличных акциях в центре Петербурга, которые проводятся ежедневно, с 24 февраля. По тем материалам, которые приняты и рассмотрены судами, принимаются решения о назначении штрафов, обязательных работ и административных арестов.

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