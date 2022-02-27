Берлин, , 23:38 — REGNUM Ресторан в немецком городе Битигхайм-Биссинген Traube Bietigheim ограничил вход для граждан России, сообщает новостной портал T-Online.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как отмечается, владелец ресторана заявил, что посетителям с российским паспортом вход в ресторан запрещён.

Он признал, что простые люди не виноваты в решениях правительства, но «настало время сделать какой-то шаг». Он назвал это вкладом, чтобы дети могли расти в свободной Европе.

Однако после данного решения рейтинг ресторана обрушили гневные отзывы жителей Германии. Также сайт ресторана стал недоступен.