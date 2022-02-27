Питтсбург, США, 27 февраля, 2022, 23:37 — ИА Регнум. 21-летний российский нападающий Егор Чинахов, выступающий за «Коламбус Блю Джекетс», пропустит матч регулярного сезона Национальной Хоккейной Лиги 2021/22 (НХЛ) с «Питтсбургом».

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Как сообщает журналист Джефф Свобода, Егор Чинахов останется в запасе «Коламбуса» по решению тренерского штаба клуба. В текущем сезоне НХЛ на счету 21-летнего российского хоккеиста шесть заброшенных шайб и пять результативных передач в 43-х матчах регулярного чемпионата.

После 54-х матчей «Коламбус Блю Джекетс», одержав 27 побед и набрав 55 очков, занимает девятое место в турнирной таблице восточной конференции Национальной Хоккейной Лиги 2021/22.