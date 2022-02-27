Ростов-на-Дону, , 23:32 — REGNUM Школьники из Ростовской области встретились со сверстниками из Донбасса. чтобы помочь им с выбором кружкой и секций. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 февраля.

Занятие по рисованию Денис Абрамов © ИА REGNUM

Встреча состоялась во Дворце творчества детей и молодёжи. Затем ребята пообщались друг с другом в неформальной обстановке.

«Такие же встречи планируем проводить и в других муниципалитетах региона, чтобы ребята могли определиться с выбором кружков и секций. Основная задача — выявить потребность детей, узнать об их талантах и способностях, дать их реализовать здесь, на донской земле, в спокойных и комфортных условиях», — отметил министр общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.

ИА REGNUM напоминает, что с 28 февраля за парты в донских школах сядут 1823 ребёнка из Донбасса.

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