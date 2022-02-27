Лондон, , 23:01 — REGNUM 27 февраля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» «Ливерпуль» в финальном матче Кубка Английской Лиги 2021/22 одержал победу над лондонским «Челси» в серии пенальти со счетом 11:10. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Серия пенальти: Милнер — 0:1, Алонсо — 1:1, Фабиньо — 1:2, Лукаку — 2:2, ван Дейк — 2:3, Хаверц — 3:3, Александер-Арнольд — 3:4, Джеймс — 4:4, Салах — 4:5, Жоржиньо — 5:5, Жота — 5:6, Рюдигер — 6:6, Ориги — 6:7, Канте — 7:7, Робертсон — 7:8, Вернер — 8:8, Эллиотт — 8:9, Силва — 9:9, Конате — 9:10, Чалоба — 10:10, Келлехэр — 10:11, Кепа — 10:11.

Матч обслужит бригада арбитров во главе со Стюартом Аттуэллом. Ассистенты главного судьи — Даниэл Кук и Даниэль Робатан.

Статистика матча («Челси"/ «Ливерпуль»)

Удары 11/20

Удары в створ 4/6

Владение 54%/46%

Угловые 2/11

Нарушения 14/10

Составы команд:

«Челси»: Менди (Кепа, 120'), Алонсо, Силва, Рюдигер, Чалоба, Аспиликуэта (Джеймс, 57'), Канте, Ковачич (Жоржиньо, 105'), Пулишич (Вернер, 74'), Маунт (Лукаку, 74'), Хаверц.

«Ливерпуль»: Келлехэр, ван Дейк, Матип (Конате, 91'), Робертсон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Кейта (Милнер, 80'), Хендерсон (Эллиотт, 79'), Мане (Жота, 80'), Салах, Диас (Ориги, 97').