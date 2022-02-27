Анкара, , 22:55 — REGNUM Турция закроет проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины в соответствии с Конвенцией Монтре, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в эфире CNN Turk.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно 19-й статьи Конвенции, во время войны, когда Турция не является стороной конфликта, военные корабли воюющих сторон не могут проходить через проливы.

«19-я статья совершенно ясна. Изначально это была атака России, мы оценивали ее со специалистами, военными, юристами. Теперь это превратилось в войну», — заявил глава МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил главу России Владимира Путина посетить страну.