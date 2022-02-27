Анкара, 27 февраля 2022, 22:55 — REGNUM Турция закроет проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины в соответствии с Конвенцией Монтре, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в эфире CNN Turk.
Согласно 19-й статьи Конвенции, во время войны, когда Турция не является стороной конфликта, военные корабли воюющих сторон не могут проходить через проливы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил главу России Владимира Путина посетить страну.