27 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 22:46 — REGNUM Заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз вместе со своими партнёрами намерен лишить российских «олигархов» возможности использовать свои международные финансовые активы, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение к этому 27 февраля в социальной сети Facebook.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

«В этот тяжёлый для страны период, во время борьбы с мировым осатаневшим олигархическим империализмом Америки, ударим стальным кулаком по предательскому капиталу внутри России!» — пишет Di M.

Многие пользователи пришли к выводу, что в результате данного решения российские финансы перестанут вывозиться на Запад.

«Это, конечно, плохо, что деньги российских олигархов останутся за границей, но хорошо, что отныне все деньги будут оставаться в России», — отмечает Oksana T.

«Замечательно! Странно, но Европа прямо помогает России, заставляя российских олигархов оставлять свои активы на Родине!» — указывает Luca N.

Некоторые комментаторы надеются, что российские олигархи наконец-то начнут вкладывать в свою собственную страну, а не поддерживать экономику иностранных государств.

«Да и слава Богу, больше денег в стране останется. Хотелось бы, чтобы ещё уже вложенные инвестиции вернулись на Родину», — отмечает Евгений З.

Виктор Дени. Капитал (фрагмент). 1920

Часть людей отмечает, что санкции Европы против российского бизнеса на самом деле работают на нашу страну, ведь деньги будут работать на российскую экономику.

«Видимо, в Европе совсем не понимают, как мы здесь в России живём. Думают, что вредят нам, но на самом деле только помогают! Наши люди давно мечтают, чтобы «олигархат» не вывозил капитал из страны», — написал Валерий Г.

«Вот в чём, а в этом я ЕС поддерживаю. Пора прищемить этих «состоятельных россиян», которые зачем-то свои богатства за бугром хранят. Тут не знаешь, как на жратву заработать, а они европейское гражданство получают в обмен на уворованные деньги. Поэтому в этой части я только за!» — указывает Константин К.

Ряд пользователей указывает на то, что российские олигархи могут не выдержать такого давления. Если у них есть двойное гражданство, то высока вероятность, что они предпочтут покинуть территорию России, беспокоятся граждане.

«Олигархи уже давно имеют европейское гражданство, замки, виллы, поместья, где хотели. Странно, что они всё ещё не обзавелись иностранным гражданством. Думали, что у двух мамок будут молоко сосать?» — задаётся вопросом Татьяна А.

«Если олигархи дёрнутся в сторону заграницы, следует моментально забрать у них всё в счёт нашего государства. Хватит уже церемонии с ними наводить. Если бы американский олигарх рыпнулся, его бы сразу же объявили предателем. А мы типа такие хорошие», — написала Виктория М.

Нашлись и те, кто уверены, что российские олигархи должны были понимать, куда движется ситуация, а значит, вся ответственность за их капиталы лежит исключительно на их плечах.

«А ведь Путин предупреждал. Настойчиво повторял: «Хватит вывозить деньги за границу!» Тот, кто не послушал, тот сам виноват», — пишет Игорь К.

«Вот она, уникальная возможность заняться внутренней экономикой! Прервать рвачническую тенденцию. Когда урвал денег в России и сбежал в ЕС развивать свой новый бизнес!» — считает Геннадий Б.

Напомним, 27 февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявил в своём видеообращении о том, что Евросоюз вместе со своими партнёрами намерен лишить российских «олигархов» возможности использовать свои международные финансовые активы.