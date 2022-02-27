Кишинёв, 27 февраля 2022, 22:24 — REGNUM Власти Молдавии опровергли информацию о том, что Североатлантический альянс перебрасывает вооружения для Украины через молдавский военный аэродром в Маркулештах. Об этом говорится в телеграм-канале правительства Молдавии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее редакция Sputnik Молдавия получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, а радиовещания — с 7 марта.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»
Читайте также: Редакция Sputnik Молдавия получила уведомление о прекращении работы сайта