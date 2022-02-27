Барселона, Испания, , 22:20 — REGNUM Сегодня, 27 февраля, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» «Барселона» в центральном матче 26-го тура испанской Примеры 2021/22 примет «Атлетик» из Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Серджиньо Дест, Жерар Пике, Рональд Араухо, Даниэл Алвеш, Серхио Бускетс, Педри, Гави, Ферран Торрес, Адама Траоре, Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Атлетик»: Унай Симон, Йерай Альварес, Дани Вивиан, Иньиго Лекуэ, Микель Баленсиага, Микель Весга, Унай Венседор, Ойер Заррага, Нико Серрано, Асьер Вильялибре, Рауль Гарсия.

Бригада арбитров: Гильермо Куадра | Роберто Алонсо | Хуан Мануэль Лопес Амайа.