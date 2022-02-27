Лондон, , 22:03 — REGNUM Британская нефтяная корпорация British Petroleum избавится от своей доли в «Роснефти» из-за специальной военной операции России на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

British Petroleum BP.com

«Совет директоров BP сегодня объявил, что продаст свою долю в «Роснефти». BP владела 19,75 процента акций «Роснефти» с 2013 года. Кроме того, глава BP Бернард Луни уходит из совета директоров «Роснефти», решение вступает в силу немедленно. Другой член совета директоров «Роснефти», назначенный BP, бывший исполнительный директор группы BP Боб Дадли, также покидает совет директоров», — говорится в сообщении.

В совете директоров британской корпорации добавили, что эти решения отвечают долгосрочным интересам акционеров.