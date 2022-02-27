Аугсбург, Германия, 27 февраля, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Дортмундская «Боруссия» в матче 24-го тура сыграла вничью с «Аугсбургом». Основное время матча, проходившего 27 февраля в Аугсбурге на стадионе «ВВК Арена», завершилось со счетом 1:1.

«Боруссия» (Дортмунд)

Единственный мяч «шмелей» на 35-й минуте встречи забил фланговый нападающий сборной Бельгии Торган Азар после передачи Махмуда Дауда — 0:1. На 78-й минуте вышедший на замену нигерийский полузащитник Ноа-Йоэль Саренрен-Базее восстановил равновесие в счете — 1:1.

Стартовые составы команд:

«Аугсбург»: Гикевич, Оксфорд, Гауэлеу, Удуохай, Педерсен (Бордучи, 71'), Майер, Варгас (Гинтер, 89'), Пепи (Нидерлехнер, 59'), Калиджури, Дорш (Груэсо, 59'), Грегорич (Саренрен-Базее, 70').

«Боруссия»: Кобель, Хуммельс, Джан, Понграчич, Дауд (Рейниер, 81'), Геррейру, Витсель, Брандт (Вульф, 68'), Азар, Беллингем, Мален (Мукоко, 68').

«Боруссия», набрав 50 очков, осталась на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. «Аугсбург» с 23-мя очками поднялся на пятнадцатую строчку и выбрался из зоны вылета.