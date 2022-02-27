Грозный, 27 февраля, 2022, 21:53 — ИА Регнум. 27 февраля в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» футбольный клуб «Ахмат» в матче девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал волевую победу над «Уфой» со счетом 2:1.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч между командами ФК «Зенит» и ФК «Ахмат»

Первый мяч в конце первого тайма забил Юрий Журавлев после передачи Ольега Иванова — 0:1. В дебюте второй половины Игорь Коновалов сравнял счет ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:1. На 84-й минуте вышедший на замену Александр Трошечкин впервые вывел хозяев вперед — 2:1.

«Ахмат», одержав десятую победу и набрав 30 очков, обошел «Локомотив» и «Краснодар» и поднялся на пятую строчку. «Уфа» с шестнадцатью очками осталась на предпоследней позиции в зоне вылета.