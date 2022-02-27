27 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили решение украинских властей выпустить из тюрем уголовников, чтобы те защищали страну.

Светлана Рыбина, , 22:22 — REGNUM Заявление прокурора офиса генерального прокурора Украины Андрея Синюка о том, что власти приняли решение освободить из украинских тюрем и следственных изоляторов бывших военных, изъявивших желание защищать страну во время военного положения, вызвало бурную реакцию интернет-сообщества. Граждане выразили своё отношение об этом 27 февраля в социальной сети Facebook.

Тюрьма Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сейчас уголовники разбегутся и начнут резать друг друга. Думаете, они себя под пули подставят? Наивные», — пишет Татьяна Ф.

Многие пользователи оказались шокированы решением украинских властей. Граждане убеждены, что данный шаг обрекает народ Украины на страшные мучения.

«Это же просто ад! Какие, к чёрту, уголовники? Вы что, с ума сошли? Вы уже раздали своему населению оружия, так у вас тут же мародёры появились. Вы хоть представляете, что будет, когда из тюрем выйдут главари ОПГ, насильники, убийцы и просто маньяки? Вы хоть понимаете, на что свой народ обрекаете?» — обращается Николай В.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные решения со стороны руководства Украины напоминают им больше издевательства, нежели попытки хоть каким-то образом удержать власть в стране.

«Когда читаешь, уже страшно становится. Просто уголовникам выдают оружие и предлагают им защищать мирных жителей. Это не смешно. Это какое-то извращённое издевательство над людьми», — поделилась своим мнением Елена Н.

Часть людей не понимает, почему украинский народ до сих пор терпит все эти страшнейшие действия руководства Украины.

«Ну-ну! Вот здесь и видно, кто на самом деле там правит. Стыдоба, но только перед богом! А вот люди, похоже, уже все поддались этому безумию!» — написала Jelena B.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский теряет контроль не только над собой, российская армия постепенно выбивает из-под его ног педали управления страной. Поэтому украинскому президенту приходится буквально обращаться за помощью даже к уголовникам, пишут граждане.

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«Видимо, совсем плохи дела у Зеленского, если всякую шушеру из тюрем выпускает, чтобы свою спину прикрыть», — считает Ева К.

«Это уже тупо агония. Зеля-наркоман скоро ещё безумных законов насочиняет, лишь бы ещё чуть подольше в своём президентском кресле посидеть», — написал Mikhail S.

Нашлись и те, кто уверены, что украинский президент должен предстать перед народным судом за свои преступления против человечества.

«Зеленский совершает очередное преступление против человечества. Он выпускает из тюрем убийц. Кого они будут убивать? Думаете, русских? Не смешите, эти подонки будут резать своё же население. Уж кто-кто, а зеки заинтересованы в спасении своей шкуры. У них нет внутри идеологии. Им нечего отстаивать», — поделился своим мнением Евгений П.

«Предлагаю украинским властям ко всему прочему ещё и постояльцев сумасшедших домов освободить и раздать им автоматы. Этих можно сразу в высший офицерский состав поставить, чтобы освобождёнными уголовниками командовали», — предлагает Кирилл К.

Напомним, 26 февраля прокурор офиса генпрокурора Украины Андрей Синюк заявил в эфире телеканала «Громадське» о том, что власти приняли решение освободить из украинских тюрем и следственных изоляторов бывших военных, изъявивших желание защищать страну во время военного положения.