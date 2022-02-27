Москва, 27 февраля, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Радиоведущий Виктор Татарский скончался на 83-м году жизни. Об этом 27 февраля сообщается в Телеграм-канале радиостанции «Радио России».

Траур

«Умер Виктор Татарский, — говорится в сообщении. — … Ему было 82 года. Скорбим».

Отмечается, что Виктор Витальевич, который являлся настоящим символом отечественного радиовещания, был бессменным ведущим программы «Встреча с песней» с 1967 года.

Причины смерти радиоведущего не сообщаются.