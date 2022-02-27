27 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили карикатуру, высмеивающую США и Украину, которую опубликовал в Twitter официальный представитель МИД КНР.

Тимур Кондратьев, , 22:14 — REGNUM Решение официального представителя китайского МИД Чжао Лицзяня опубликовать в Twitter карикатуру, на которой «дядя Сэм», символизирующий США, заливает бензином огонь вокруг таблички со словом «Украина» и вопрошает: «Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?», вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 27 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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»Китай как никто другой знает, что США — раковая опухоль на нашей планете, которая несёт одну лишь смерть», — указывает Татьяна Н.

Многие пользователи считают, что Китай даёт правильную оценку действиям Соединённых Штатов Америки на Украине.

«Адекватный Китай. Хоть кто-то не пляшет под американскую дудку», — пишет Юлия Я.

Некоторые комментаторы отмечают, что, судя по всему, Китай вплотную приблизился по экономической мощи к Америке, поэтому Пекин теперь может позволить себе дерзить пока что первой экономике мира.

«Китай — мощное и самостоятельное государство, которое взяло Америку за задницу! Всё американское производство находится на территории Китая. Если США дёрнутся в сторону КНР или позволят себе слишком грубое слово, то Пекин просто одним росчерком пера национализирует все эти предприятия. Наступит тогда конец гегемонии Вашингтона», — поделился своим мнением Геннадий Р.

«США будут молча утираться, потому что их внешний долг перед Китаем астрономических размеров. Вся их хвалёная американская экономика — это внешний долг $30 трлн. Какое уж тут соперничество? Америка даже Украине толком помочь не может!» — считает Марина Б.

Виктор Дюбрей. Бочонки с деньгами. 1897

Часть людей полагает, что Китай — единственный верный союзник России, который может предоставить нашей стране надёжные и долгосрочные взаимовыгодные отношения.

«России пора создавать военный союз с Китаем. Центры влияния в мире изменились. Против США нужно искать друзей», — отмечает Василий М.

«Россия одна не сможет выдержать напор Запада. Ей нужен надёжный союзник в тылу. Китай прекрасно подходит на эту роль. У нас были конфликты в одно время, но кто читал историю, причиной тому были американские происки. Сейчас ситуация уже совершенно иная. Китай хочет стать первой экономикой мира. Для этого ему тоже нужен мощный геополитический союзник. Россия также на эту роль прекрасно подходит», — написал Даниил В.

Ряд пользователей указывает на то, что события в мире прямо указывают на то, что однополярный мир прекращает своё существование.

«Мир разделился на натовскую гниль и на нормальные государства, собирающиеся вместе в единый антиамериканский ударный кулак. В их числе — Россия. И это радует!» — поделился своим мнением Ромик С.

Отдельные комментаторы предупреждают, что полностью доверять Китаю нельзя, ведь руководство этой страны заботится о своём народе, а не о российском.

«Китай, может быть, не самое агрессивное государство в мире, но оно думает в первую очередь о своих собственных интересах. Этого забывать не надо. Глаз да глаз должен быть с этими китайцами», — пишет Армен В.

Напомним, 26 февраля официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter карикатуру, на которой «дядя Сэм», символизирующий США, заливает бензином огонь вокруг таблички со словом «Украина» и вопрошает: «Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?».