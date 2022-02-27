Санкт-Петербург, , 21:05 — REGNUM 25-летний форвард «Ленинградца» Алексей Гасилин, выступавший ранее за «Зенит», «Амкар» и «Томь», объявил о приостановке профессиональной карьеры футболиста.

Логотип «Зенита»

«С самого раннего детства я жил только футболом. Мне было очень непросто, но своей цели я добился. Я заиграл в футбол на высшем уровне, стал чемпионом Европы в составе юношеской сборной России, играл и в Европе, и в РПЛ. Но затем я получил очень серьезную травму… Затем были операция и длительное восстановление. А за одной травмой следуют и другие. Мне сложно, но я вынужден сделать шаг назад. Я принял очень тяжелое для себя решения — я приостанавливаю свою профессиональную карьеру», — написал Гасилин на своей странице в социальной сети Instagram.

В 2013-м году Алексей Гасилин стал победителем молодежного чемпионата Европы 2013 года в составе юношеской сборной России U17.