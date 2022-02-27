Манчестер, Великобритания, 27 февраля, 2022, 21:01 — ИА Регнум. 22-летний нидерландский фланговый нападающий и лидер ПСВ Коди Гакпо входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», выступающего в Английской Премьер-лиге 2021/22.

«Манчестер Юнайтед»

Как утверждает издание The Mirror, ПСВ готов отпустить Гакпо в «Манчестер Юнайтед» за 67 миллионов евро.

В текущем сезоне Гакпо принял участие в восемнадцати турах нидерландской Эредивизи, в которых отметился семью забитыми мячами и двенадцатью результативными передачами. В остальных турнирах на счету нидерландского нападающего четыре гола в восьми матчах.

Соглашение Коди Гакпо с ПСВ рассчитано до 30 июня 2026 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нидерландского полузащитника в 22 миллиона евро.