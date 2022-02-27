Лондон, , 20:58 — REGNUM Руководство лондонского «Челси» готово отпустить 27-летнего испанского голкипера Кепу Аррисабалагу, если поступит предложение в размере 60 миллионов евро. Об этом 27 февраля сообщило издание Daily Star.

Кепа Аррисабалага Catherine Kõrtsmik

Также сообщается, что на Аррисабалагу претендуют «Ньюкасл» и мадридское «Атлетико».

Несмотря на то, что профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанского голкипера лишь в 10 миллионов евро, «пенсионеры» не готовы дешево отпускать Кепу, так как его трансфер в 2018-м году обошелся лондонскому клубу в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Кепа Аррисабалага принял участие в двенадцати матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых пропустил восемь мячей. Испанец проиграл конкуренцию голкиперу сборной Сенегала Эдуару Менди.