Каменский район, Ростовская область, 27 февраля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. В Каменском районе Ростовской области водитель погиб в ДТП на трассе М-4 «Дон», сообщили ИА REGNUM в донском управлении ГИБДД 27 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Смертельная авария произошла примерно в 18:20 мск на 923-м километре трассы. У большегруза Volvo в пути случился разрыв колеса, в результате чего фура опрокинулась, выехав на встречную полосу. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Полицейские восстанавливают картину произошедшего ДТП.

К месту случившегося прибыли сотрудники ДПС, организовавшие движение транспорта по обочине.