Мюнхен, Германия, , 20:54 — REGNUM Как утверждает испанское издание Marca, мюнхенская «Бавария» намерена усилить основной состав 17-летним воспитанником каталонской «Барселоны» Гави, трансферная стоимость которого, согласно порталу transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

ФК Бавария Мюнхен

Текущее соглашение Гави с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2023 года. Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что для руководства «Барселоны» продление контракта с Гави является приоритетной задачей.

В текущем сезоне на счету Гави два забитых мяча и четыре результативные передачи в двадцати матчах испанской Примеры 2021/22. Также футболист получил пять желтых и одну красную карточки.

В прошедшее зимнее трансферное окно в подписании Гави был заинтересован лондонский «Челси», предлагавший «сине-гранатовым» 50 миллионов евро за трансфер полузащитника.