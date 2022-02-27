27 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Тимур Кондратьев, , 21:09 — REGNUM Начало специальной военной операции России по защите Донбасса вызвала реакцию официальных властей Сербии, известных сербских персон и простого народа республики. Это обстоятельство спровоцировало дискуссии среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 27 февраля в череде популярных Telegram-каналов.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Одним из первых по поводу развернувшихся на Украине событий отреагировал президент Сербии Александр Вучич, заявивший во время пресс-конференции в Белграде 25 февраля об угрозах, которые принесёт республике санкционная политика против России.

«Как мы можем просто так взять и ввести санкции против России? Против той страны, которая не вводила санкции против нас, которая и сегодня не вводит санкции против Республики Сербской, которая всегда защищала наши интересы в СБ ООН? Вы думаете, что можно забывать про такие вещи, когда речь идет о государственных делах? Россия в СБ ООН сегодня — главный гарант Резолюции 1244 СБ ООН по Косово. Мы введем санкции, и завтра этого уже не будет», — заявил президент Сербии.

По мнению спикера сербского парламента Ивицы Дачича, Сербии наказывать Россию не с руки, ведь хорошие отношения с Российской Федерацией и Китаем для республики чрезвычайно важны.

«Если бы мы ввели санкции и испортили отношения с Россией и Китаем, мы бы срубили ветку, на которой сидим и защищаем нашу территориальную целостность. С другой стороны, что мы получим? Какую нам дадут «морковку»? Мы не войдём в ЕС в 2030 году, а войдем в 2050-м?», — спрашивает спикер парламента Сербии.

Отметились и популярные спортсмены, среди которых оказался серб Огнен Короман — футболист, выступавший за московское «Динамо» и «Крылья Советов».

«Сербия за вас молится. Кому, как не православным сербам, которых Запад распинал на кресте в конце 90-х, как раз по тем же причинам, что и нас сегодня, лучше других понимать суть происходящего. Тогда, в 1999-м, когда НАТО без санкции ООН бомбило сербские города, многие говорили, что уничтожение Сербии — это репетиция уничтожения России. Тогда Россия не вступилась за Сербию так, как должна была это сделать. Сегодня мы расхлёбываем эту кашу», — написал в Instagram спортсмен.

Помимо прочего, сама Сербия всеми правдами и неправдами начала демонстрировать своё несогласие с давлением, которое оказывается на Российскую Федерацию, принуждающую соседнее агрессивное государство к миру.

Так, 26 февраля в социальных сетях стало распространяться видео, на котором был запечатлён стихийный автопробег по улицам городов Сербии в поддержку России и Донбасса. Кроме того, сербы, проживающие в Черногории, вышли на митинг в поддержку Российской Федерации. Даже телебашня в сербской столице была окрашена в цвета российского триколора в эти дни.

Такая реакция не могла не привлечь внимание интернет-пользователей, которые выразили своё мнение об этом в Telegram.

«Сербы и русские — братья навек!» — пишет Анатолий Г.

Пабло Пикассо. Дружба. 1908

«Как говорится, друг познаётся в беде. И это сербы! А все остальные страны Европы, как бы сказать помягче, — девушки лёгкого поведения», — считает Den R.

Но не все так позитивно отнеслись к реакции Сербии. Некоторые граждане полагают, что в позиции Белграда нет реальной поддержки России, а лишь пустые разговоры.

«Я, если честно, ожидала куда большей поддержки со стороны братушек. Могли бы хотя бы независимость ДНР и ЛНР признать. Но нет, держат свой незыблемый нейтралитет, блин», — отмечает пользователь Мария.

Часть людей указывает на то, что винить в такой сдержанной реакции Сербию не стоит, ведь эта страна находится в не самом выгодном географическом положении.

«Сербия со всех сторон окружена врагом и его сателлитами. Черногория давно под НАТО. Поэтому не стоит удивляться достаточно сдержанной реакции этих стран», — пишет пользователь Evgeniy.

Нашлись и те, кто напомнили, что помощь Сербии со стороны России во время бомбёжек Белграда в 1999-м году тоже всеобъемлющей не была.

«Я уверен, что Сербия оказывала бы куда больше поддержки России, если у наших стран была хотя бы общая граница. Но её нет. Сербов понять можно. Они думают о завтрашнем дне. В случае чего Россия не сможет оказать достаточную поддержку братской стране, если против неё ополчится весь Евросоюз и НАТО. А такое, кстати, уже было, и сербы тогда сильно обожглись», — уверен пользователь Андрей.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация начала специальную военную операцию по защите Донбасса, что вызвало реакцию со стороны официальных властей Сербии и народа этой республики.