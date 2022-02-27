Будапешт, , 20:36 — REGNUM Власти Венгрии не намерены поставлять оружие на Украину. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1.

Виктор Орбан European People's Party

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«Венгерская позиция не изменится, — сказал Орбан. — … Мы не будем отправлять оружие на Украину».

По его словам, представителям вооруженных сил Венгрии самим необходимо оружие для защиты границ страны.

Как передавало ИА REGNUM, 25 февраля президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Вооруженные силы России, которые проводят специальную операцию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, действует предельно профессионально.