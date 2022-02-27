27 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 21:10 — REGNUM Журналист BBC Стивен Малви проанализировал поведение украинского президента Владимира Зеленского с момента обострения напряженной обстановки между Россией и Украиной. Он пришел к выводу, что «выбранный менее чем три года назад комик без опыта в политике внезапно проявил себя как убедительный военный лидер». Он добавил, что Зеленский, который «сохранял достоинство, решительность и артикуляцию», выглядел, по его мнению, увереннее российского президента Владимира Путина. Ключевым моментом «перевоплощения» журналист назвал обращение Зеленского к российским гражданам, сделанное 24 февраля на русском языке, где он заявил, что отступать не будет.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Некоторые пользователи отметили, что причина, по которой на Украине сейчас такой беспорядок, отчасти в том, что Зеленский не политик и не знает, как себя правильно вести в политике.

«В роли комика он был намного лучше! Вот что бывает, когда люди идут работать туда, где у них вообще нет никаких знаний!» — прокомментировал Bhumiraj Rai.

«Я соглашусь, особенно после того, как я посмотрела видео, где он «танцует» в костюме из спандекса», — ответила Amanda Lambeth Martin.

«Как говорится в песне, «все хотят править миром» (Everybody wants to rule the world — Lorde — прим. Д.С.). Вот что случается, когда управлять страной ставят недоделанных непопулярных политиков», — добавил T-rex Nale.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть комментаторов, наоборот, восхищается тем, что у Зеленского хватило смелости противостоять «великому и ужасному» Путину.

«Действия говорят громче, чем слова. А выносливость украинского лидера и народа удивительна», — написал Philippe Pradere.

«Он уверенно защищает свое суверенное государство, должно быть, он был хорошим комиком», — прокомментировал Ross Buchanan.

«Я думаю, мировым лидерам есть чему поучиться у украинского президента. Он действительно борется за свой народ и свою страну с такой решительностью. Я действительно надеюсь на то, что он и его семья переживут этот жуткий кошмар. Хотелось бы, чтобы мы могли делать больше для помощи Украине», — отметила Jacqueline Mckenzie.

«Тот факт, что он не политик-карьерист, служит ему на пользу. Он не из мира элиты и напыщенных хвастунов, которые не имеют ничего общего с теми, кто их избирал и кого они представляют. В мире много лидеров, которые могли бы получиться у него преданности своему народу и его свободам. Макрон, Си Цзиньпин и Байден должны записывать себе в заметки», — считает Tammy Owens.

Среди пользователей есть те, кто считает, что Запад написал Зеленскому инструкцию, которая и привела к столкновениям, но не сказала, что делать дальше, поэтому его «уверенность» протянет недолго.

«Западные СМИ, НАТО и союзники внесли большой вклад в то, что Путин принял решение о спецоперации на Украине. Именно пропаганда такого типа (как выводы журналиста BBC — прим. Д.С.) обманывает этого человека и убеждает его в том, что он справится с Россией. Помогите этому человеку закончить это, сказав ему полную правду, он не выиграет эту схватку в одиночку», — уверен Sam Rich Zulu.

В комментариях считают, что президент Украины своими действиями лишь разрушает жизни населения, которому плевать на членство в НАТО и западную пропаганду и которое сейчас вынуждено страдать.

«Такое писать опасно. Зеленский не принес своей стране ничего, кроме нищеты, разрушения собственности и инфраструктуры. Нельзя начинать войну в ожидании, что тебе помогут воевать. Люди бегут из страны, хотя четыре дня назад у них было мирное небо над головой и место, которое они называли домом», — объяснил. Dzidzo Sande.

«Он должен думать о минимизации жизненных потерь. Он не смог остановить ВС России на границе. У него нет контроля над воздушным пространством, а теперь он хочет, чтобы гражданские боролись с обученными солдатами? Это сумасшествие. НАТО эту «раковину» никогда к себе не возьмет», — отметил Floren Flores.

«Он сыграл огромную роль в смерти невинных людей. Невинные люди, ничего не знавшие о его договоренностях с НАТО, страдают, так он их еще и на улицы отправляет воевать. А сам он прячется и на видео притворяется, что заботится. Он знал, что он не должен был провоцировать ситуацию соглашениями с НАТО, но 22 февраля он сказал, что примет оружие от НАТО. И он сделал это, зная, что российские войска стояли на границе. Он буквально объявил войну!» — напомнил Dylan Dimingu.