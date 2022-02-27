Скопье, 27 февраля 2022, 21:12 — REGNUM В МИД Северной Македонии 27 февраля сообщили о том, что граждане этой страны на Украине могут выехать в Болгарию через Одессу.
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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, таким образом были эвакуированы уже две македонские семьи.
Граждан Северной Македонии на Украине призвали направляться в генеральное консульство Болгарии в Одессе.
Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля Вооруженные силы РФ начали специальную военную операцию на Украине, целью которой президент страны Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.
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