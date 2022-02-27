Бохум, Германия, , 20:20 — REGNUM 27 февраля в Бохуме на стадионе «Воновия Рурштадион» футбольный клуб «Бохум» в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 потерпел минимальное поражение от «Ред Булл Лейпцига» со счетом 0:1.

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

Единственный мяч на 82-й минуте встречи забил 24-летний французский атакующий полузащитник «быков» Кристофер Нкунку после передачи Бенджамина Хернихса — 0:1. Желтые карточки получили Мохамед Симакан (70') и Кристиан Гамбоа (87'). На матче работала бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом.

Статистика матча («Бохум"/ «Ред Булл Лейпциг»)

Удары 13/6

Удары в створ 2/1

Владение 53%/47%

Угловые 5/0

Нарушения 15/9

Составы команд:

«Бохум»: Риманн, Гамбоа, Соареш, Лейч, Белла-Котчап, Лосилла, Асано (Хольтманн, 72'), Реджбецай, Пантович (Антви-Аджей, 72'), Ловен (Блум, 86'), Полтер (Локадия, 71').

Главный тренер: Томас Рейс.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Симакан, Орбан, Клостерманн, Анхелиньо, Айдара, Форсберг (Лаймер, 81'), Адамс (Ольмо, 58'), Мукиэле (Хенрихс, 72'), Шобослаи (Нкунку, 58'), Поульсен (Силва, 58').

Главный тренер: Доменико Тедеско.

«Ред Булл Лейпциг», одержав двенадцатую победу в сезоне и набрав 40 очков, поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице Бундеслиги. «Бохум» с 29-ю очками остался на одиннадцатом месте.