Брюссель, , 20:15 — REGNUM Европейский союз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для российских авиакомпаний. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», — сказала она.

Она уточнила, что запрет касается всех самолетов, в том числе частных.