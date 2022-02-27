Брюссель, 27 февраля, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Европейский союз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для российских авиакомпаний. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», — сказала она.

Она уточнила, что запрет касается всех самолетов, в том числе частных.