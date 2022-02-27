27 февраля 2022 | Время чтения 9 мин

Ариф Асалыоглу, , 21:10 — REGNUM



Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Кого поддержит Эрдоган?

Как пишет Haberrus, эксперт в области стратегии Эрол Мутерджимлероглу, один из влиятельных экспертов в Турции, считает, что для Анкары важны и Киев, и Москва. Есть множество экономических причин, как туризм и торговля, а также крупный импорт из России, которые Турция не может игнорировать. Но самое интересное из его стрима это: «Я думаю, что Турция не допустит тех ошибок, которые допускала в Сирии, в Ливии, и тех ошибок, которые она совершила с Израилем, Эмиратами, Египтом и Саудовской Аравией. Потому что опыт показал — им важны не цели Эрдогана, а интересы Турции». Иными словами, эксперт полагает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет принимать одну из сторон и резко высказываться против другой. В данном случае он не будет высказываться негативно в адрес России.

Реакция Эрдогана на решение Путина по Украине: неприемлемо

Как пишет газета Korkusuz, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на признание Россией независимости Донецкой и Луганской областей. «Мы считаем это решение России неприемлемым. Мы призываем стороны соблюдать здравый смысл и международное право», — заявил турецкий лидер. В заявлении МИД Турции по поводу последних событий было указано, что решение России признать Донецкую и Луганскую республики противоречит Минским соглашениям. Подчеркнуто, что это решение является явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Реджеп Тайип Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как украинский кризис отразится на Турции?

Согласно анализу, опубликованному в газете Sözcü, украинский кризис скажется на экономике Турции в целом, и в частности на импорте природного газа и пшеницы, туризме, экспорте и валютных депозитах. Курс доллар/ТЛ, который долгое время колебался в районе 13,60, во вторник утром достиг отметки 13,80. Потери фондового рынка приблизились к 3%. Цена барреля нефти Brent, составлявшая в начале года 77 долларов, сегодня достигла 100 долларов. Всё это отрицательно скажется на экономике Турции. Могут возникнуть проблемы с поставками и ростом цен на природный газ и пшеницу. В 2021 году экспорт Турции на Украину составил 2,9 миллиарда долларов, в Россию — 5,6 миллиарда долларов. «Если эти две страны войдут в кризис, если они столкнутся с экспортным барьером из-за санкций или возникнут транспортные проблемы, наш экспорт тоже сократится, — пишет газета. — В 2021 году мы приняли 4,7 млн туристов из России и 2,1 млн туристов с Украины. В нынешних условиях, помимо влияния пандемии, ожидаемое количество туристов из обеих стран снизится. Все эти факторы окажут повышательное давление на обменный курс и процентные ставки, которые пытаются поддерживать на искусственно низком уровне».

Эрдоган призвал НАТО принять окончательно решение

Как пишет газета Duvar, президент Турции, комментируя украинско-российский конфликт, отметил, что НАТО должна наконец-то определить четкую позицию по украинскому кризису и предпринять все необходимые меры. «Как известно, мы еще не сталкивались с такой серьезной ситуацией, как отправка солдат на Украину. Все только разговаривают, никто делами не занимается. Однако такая ситуация есть. Поэтому Россия сейчас наращивает значительное количество солдат на границе. Конечно, в этой ситуации не нужно быть пророком, чтобы предсказать, каким будет результат. Посмотрим, что скажут по этому поводу лидеры стран-союзников НАТО на этой видеоконференции. Мы, в свою очередь, послушаем, что они скажут, и выскажем свою точку зрения», — сказал Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в самолете по возвращении из африканского турне.

Антон Мельби. Турецкая гавань в лунную ночь. 1864

Телефонные переговоры Путина и Эрдогана по ситуации на Украине

Как пишет Haberrus, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого они, в частности, обсудили украинско-российский конфликт. Эрдоган пригласил Путина в Турцию. Турецкий лидер заявил в телефонном разговоре с российским президентом, что Анкара не признает шаги, направленные против суверенитета и территориальной целостности Украины. По словам Эрдогана, Анкара готова внести свой вклад в снижение напряженности и установление мира.

От Турции могут потребовать закрыть доступ к проливам

Как пишет Ahval News, посол Украины в Турции Василий Боднар в своем заявлении по поводу российско-украинского кризиса сказал: «Возможность войны всё еще существует, мы поддерживаем санкции Запада. Лучшим ответом на действия России было бы принятие Украины в НАТО. Мы поддерживаем предложение Турции выступить посредником в украинско-российских переговорах». Боднар заявил, что в случае войны они попросят Анкару закрыть доступ к проливам для российских военных кораблей. «Некоторые положения Соглашения Монтрё дают правительству Турции право решать, какие корабли могут пройти, а какие нет, когда в регионе идет война», — сказал посол агентству Reuters. «Мы считаем, что в случае масштабного военного вторжения или начала военных действий против Украины — когда война станет не только де-факто, но и де-юре — мы попросим правительство Турции рассмотреть возможность закрытия черноморских проливов для государства-агрессора», — сказал посол. Украинский дипломат выразил опасения, что в случае возможной войны Россия может высадить на украинские берега лесант, используя Чёрное море.

Иван Айвазовский. Чёрное море. 1881

Анкара: «Решение России неприемлемо»

Согласно сообщению портала SHaber, Турция отреагировала на признание Россией независимости двух регионов на востоке Украины. В заявлении МИД Турции говорится, что решение является нарушением Минских соглашений, а также явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины. «Мы считаем данное решение России неприемлемым и отвергаем его», — говорится в заявлении. В заявлении подчеркивается приверженность Анкары сохранению политического единства и территориальной целостности Украины и содержится призыв всем сторонам руководствоваться здравым смыслом и уважать международное право. МИД также попросил турецких граждан воздержаться от поездок в регион и призвал своих граждан, находящихся на востоке Украины, покинуть регион.

Заявление Эрдогана по Украине

Как пишет газета Cumhuriyet, Эрдоган заявил, что «Турция поддерживает борьбу Украины за защиту своей территориальной целостности». Завершилось заседание по вопросам безопасности под председательством турецкого президента. В письменном заявлении, сделанном по окончанию заседания, отмечается, что нападение России противоречит международному праву и должно быть немедленно прекращено. По словам Эрдогана, Турция «отвергает и считает недопустимой военную операцию, начатую Россией против Украины». «Этот шаг, который мы расцениваем как нарушение международного права, является тяжелым ударом по региональному миру, согласию и стабильности. Мы считаем неприемлемой военную операцию, начатую Россией против Украины, и отвергаем ее», — подчеркнул Эрдоган.

Даже если Турция закроет доступ к проливам…

Согласно сообщению газеты Sözcü, поступило заявление от Анкары в ответ на просьбу Украины закрыть доступ к проливам Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России. «Украина сделала нам официальный запрос. Положения Конвенции Монтрё предельно ясны и точны. До сегодняшнего дня Турция без колебаний выполняла Конвенцию Монтрё. В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход военных кораблей через проливы. Однако в Конвенции Монтре есть один особый момент. Если какая-то из воюющих сторон обратится с требованием о возвращении своих судов на базу, это разрешается. Наши специалисты выясняют наличие или отсутствие состояния войны. Если с юридической точки зрения мы установим, что это состояние войны, этот процесс начнется. Во вторых, если мы признаем состояние войны, в контексте Монтре запретим проход военных судов. Однако даже если мы запретим, у России есть право на прохождение через пролив. Статьи 19, 20 и 21 Конвенции подтверждение этому. Статьи предусматривают, что если корабли прибрежной страны обратятся с требованием разрешить проход через пролив для возвращения на свою базу, это должно быть им разрешено», — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу Министерство иностранных дел Турции

Эрдоган: НАТО должна была сделать более решительный шаг

Согласно сообщению газеты BirGün, выходя после пятничной молитвы, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление по российско-украинскому кризису, в котором раскритиковал НАТО и ЕС. Он отметил, что НАТО должна была сделать более решительный шаг. Турецкий лидер сказал, что Евросоюз и все те, кто придерживается прозападных взглядов, до сих пор не продемонстрировали серьезной и решительной позиции по украинскому вопросу. «Только и делают, что дают советы Украине. Одними советами на ситуацию не повлиять. На сегодняшнем саммите НАТО будут обсуждены шаги по данному вопросу. Как говорил и сам Зеленский, все советуют и не оказывают помощи. Отношение Запада к Украине не может считаться ни дружбой, ни солидарностью», — сказал турецкий лидер.

Как операция отразилась на важнейших оборонных проектах Турции

Портал BOLD medya сообщает, что всем интересно, как будет развиваться многолетнее сотрудничество между Турцией и Украиной в оборонной промышленности после нынешних военных действий на территории Украины. Вход России в Харьков привел к прекращению производства двигателей турецкого боевого вертолета ATAK-II и ударного беспилотника Akıncı. Министерство обороны России заявило, что в ходе операций, начатых по приказу Путина, уничтожено 118 военных объектов, принадлежащих Украине. Среди них есть ангары и военные аэродромы, где хранились БПЛА Bayraktar, приобретенные Украиной у Турции. На изображениях, попавших в российские соцсети, видно, что военные базы, где находились БПЛА Bayraktar, уничтожены. Кроме того, на второй день боевой операции Минобороны России заявило, что они сбили пять беспилотников в районе Донбасса.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Turkish Airlines отменили полеты в Сочи и Минск до 1 марта. До 4 марта самолеты авиакомпании не летают в Молдавию. Ранее были отменены рейсы в Ростов-на-Дону на неопределенный срок.

До нового сезона урожая проблем с поставками зерна не возникнет, заявили в министерстве сельского и лесного хозяйства Турции после эскалации украинско-российского кризиса.

Турция предложила выступить посредником на переговорах между Украиной и Россией, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.