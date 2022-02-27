Москва, , 19:46 — REGNUM Более 450 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за сутки. Об этом 27 февраля сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«За последние сутки проведено 457 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 276 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, всего на сегодняшний день в России выявлено 16 291 116 случаев коронавируса в 85 регионах.