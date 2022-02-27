Лиссабон, 27 февраля, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Власти Португалии приняли решение закрыть воздушное пространство страны для самолетов российских авиакомпаний. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

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Отмечается, что данное решение принято «в ответ на агрессию России против Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о решении закрыть свое воздушное пространно для самолетов российских авиакомпаний приняли в том числе власти Испании, Австрии, Германии, Франции, Испании, Канады, Дании, Финляндии, Польши и Исландии.