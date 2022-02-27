Москва, , 19:26 — REGNUM Украинская поэтесса и переводчик Евгения Бильченко обратилась к согражданами с призывом закончить войну, подчеркнув, что Россия не воюет с мирным населением Украины.

«Братья мои, уважаемые украинские бойцы! Я не враг. Я — гражданка Украины и я вам сестра. Выслушайте меня. Семь поколений мои предки жили на земле, которую вы сейчас защищаете в окопах с оружием в руках. Все они также были украинцами. Но теперь мы разъединены. Почему так случилось? Вспомните, за что вы и ваши собратья выходили на майдан. Вы желали лучшей жизни, свободы, благосостояния, справедливости. Где та свобода? Где жизнь? Где благосостояние? Вместо независимости мы легли под западного соседа. Вместо благосостояния получили бешеные налоги и такие же безумные тарифы», — сказала она в своем видеообращении, опубликованном в YouTube.

Бильченко добавила, что украинцев восемь лет посылают убивать жителей Донбасса — «не таких украинцев». При этом страны Европы не считают украинцев равными себе, а также не дает Украине свои технологии и инвестиции. Жителей страны просто предали, и никто не собирается поддерживать ее в этой войне, считает поэтесса.

«Уважаемые бойцы! Вы не воюете за Украину! Вы воюете за проект «Украина», который разработали Ахметов, Пинчук, Порошенко, Коломойский, Зеленский. Эти люди полностью разграбили нашу родину, свели на нет ее военный бюджет и оборонную способность. Догадайтесь, куда ушли ограбленные деньги? Конечно же, ваши деньги лежат в иностранных банках. И теперь эти люди посылают вас на верную смерть — против многотысячной и профессионально вооруженной великой армии», — подчеркнула она.

«Преступность власти достигла такого размаха, что она прямо сейчас ставит тяжелое оружие в жилые кварталы, среди дворов и домов, чтобы провоцировать россиян на обстрелы мирного населения. Но Россия не воюет с мирным населением Украины. Виновниками их смертей будете именно вы, которые будут стрелять не в чистом поле, а с порогов домов, где живут ваши семьи. Украинские парни! Вы были, есть и будете хозяевами на своей земле. Вас втягивают в чужую войну, которая отнимет у вас жизнь, но не принесет вам ни свободу, ни славу для Украины. Покажите же, что вы настоящие хозяева. Прекратите эту ужасную бойню. Дайте тем, против кого вас направили украинские олигархи, смести этот режим. Этот режим лишь прикрывается Украиной. Но он ею не является», — заключила Бильченко.

Напомним, Евгения Бильченко — украинская поэтесса и переводчик, доктор культурологии. В 2014 году она активно поддержала «Революцию достоинства», писала стихи о революции и декламировала их на Майдане, а одно из ее стихотворений стало гимном революции. Однако, «Поэтесса Майдана», как ее называли СМИ, часто посещала Донбасс и Луганск с гуманитарной помощью, и очень скоро разочаровалась в достижениях революции и своих соратниках, так как Евромайдан не оправдал себя и привел только к росту коррупции в стране, массовой цензуре и бесконечной кровопролитной братской войне.

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В 2018 году Бильченко на выступлении в парламенте Чехии обратилась к жителям Донбасса и Донецка и попросила прощения за молчаливое содействие, которое оказала преступникам-националистам в Одессе и на Донбассе. Из-за своей позиции она подвергалась гонениям со стороны радикально настроенных украинцев (была уволена из Университета им. Драгоманова за критику закона о запрете русского языка), а также шквалу критики и угроз морального и физического характера в соцсетях, в связи с чем вынуждена была бежать с Украины.