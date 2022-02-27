Донецк, 27 февраля, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Еще два села на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили силы Народной милиции (НМ) республики. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 27 февраля заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

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По его словам, села Гнутово и Гранитное добавились к ранее освобожденным 16 населенным пунктам на южном направлении.

«Наши подразделения продолжают мероприятия по освобождению населенных пунктов Бугас, Каменка и Волноваха, — подчеркнул Басурин. — В свою очередь наши защитники предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и помощи гражданскому населению»

ИА REGNUM Специальная военная операция России по защите Донбасса. 19:00.27.02. 2022

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщило, что представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов.