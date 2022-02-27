Неаполь, Италия, 27 февраля, 2022, 19:12 — ИА Регнум. 30-летний центральный защитник «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали, как утверждает испанская газета Mundo Deportivo, может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».

Www.sscnapoli.it Калиду Кулибали

В текущем сезоне Калиду Кулибали принял участие в шестнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. В составе сборной Сенегала Кулибали стал победителем Кубка Африканских Наций 2021 года.

Кулибали выступает за «Наполи» с 1 июля 2014 года после перехода из бельгийского «Генка» за 7,75 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость сенегальского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.