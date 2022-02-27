Лондон, , 19:05 — REGNUM 27 февраля в Лондоне на «Олимпийском стадионе» «Вест Хэм» в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 1:0.

Никола Влашич Www.evertonfc.com

Единственный мяч на 59-й минуте встречи забил 27-летний опорный полузащитник «молотобойцев» и сборной Чехии Томаш Соучек после передачи Майкла Антонио. На 82-й минуте Антонио получил желтую карточку.

На матче работала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты главного судьи — Гари Бесвик и Адам Нунн.

Статистика матча («Вест Хэм"/ «Вулверхэмптон»)

Удары 13/14

Удары в створ 4/1

Владение 38%/62%

Угловые 3/5

Нарушения 8/2

Составы команд:

«Вест Хэм»: Фабьянский, Крессуэлл, Зума, Доусон, Джонсон, Форналс (Диоп, 90'), Соучек, Райс, Лансини, Боуэн, Антонио (Влашич, 90').

«Вулверхэмптон»: Са, Коуди, Килман, Саисс, Хувер, Маршал (Нету, 76'), Невеш, Дендонкер, Силва, Хи Чхан (Хименес, 81'), Тринкан (Каштелу, 60').

«Вест Хэм», одержав тринадцатую победу в сезоне и набрав 45 очков, обошел «Тоттенхэм» и «Арсенал» и поднялся на пятую строчку. «Вулверхэмптон», имея в своем активе 40 очков, остался на восьмой позиции.